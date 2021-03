Legende: Bis mindestens Ende April nicht bespielbar Der Rasen auf der Winterthurer Schützenwiese. Freshfocus

Winterthur bis Ende April ohne Heimspiele

Der FC Winterthur wird zumindest bis Ende April auch seine weiteren Heimspiele in der Challenge League auf fremdem Terrain bestreiten. Grund dafür ist die ungenügende Qualität des Rasens im Stadion Schützenwiese.

Ein erstes Mal war Winterthur am vergangenen Freitag ausgewichen. In Wil verloren die Zürcher gegen Absteiger Thun 2:3. Für jedes einzelne der folgenden «Heimspiele» muss die Bewilligung der Swiss Football League eingeholt werden.