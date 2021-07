Legende: Versucht sein Glück in Grenoble Orges Bunjaku. Keystone

Bunjaku geht nach Frankreich

Wie Yannick Marchand wechselt auch Orges Bunjaku vom FC Basel zu Grenoble in die Ligue 2. Allerdings haben die Basler die Möglichkeit, den 20-jährigen Mittelfeldspieler nach einer Saison zurückzuholen. Bunjaku schaffte im Januar 2020 den Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft des FCB. Seither kam er zwölfmal in der Meisterschaft und im Cup zum Einsatz. Die Mannschaft von Grenoble wird neu von Maurizio Jacobacci trainiert. Der 58-Jährige stand zuletzt beim FC Lugano an der Seitenlinie.