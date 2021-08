Legende: Hat sich eine Bänderverletzung zugezogen Sandro Lauper. Freshfocus

Lauper fehlt YB drei Wochen

Die Young Boys müssen in einer wichtigen Phase der Saison auf einen dritten Defensivspieler verzichten. Nach Captain Fabian Lustenberger und Torhüter David von Ballmoos fällt nun auch Verteidiger Sandro Lauper aus. Der 24-Jährige erlitt am Samstag im Auswärtsspiel in Sitten eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk. Er steht YB bis Ende August und damit in den weiteren Spielen der Champions- oder Europa-League-Qualifikation nicht zur Verfügung.