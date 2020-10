Der FCZ muss Sohm in Richtung Parma ziehen lassen

Legende: Will sich in der Serie A beweisen Simon Sohm. Freshfocus

Sohm setzt Karriere in Italien fort

Simon Sohm verlässt den FC Zürich per sofort und wechselt in die Serie A zu Parma. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der 19-Jährige durchlief bei den Zürchern sämtliche Juniorenstufen und unterschrieb im Juni 2018 seinen ersten Profivertrag. Für den FCZ kam Sohm insgesamt in 45 Pflichtspielen zum Einsatz, wobei ihm 1 Tor und 2 Assists gelangen. Im vergangenen September wurde der defensive Mittelfeldspieler zudem erstmals für die Schweizer A-Nationalmannschaft nominiert. Auch für die anstehenden 3 Länderspiele gegen Kroatien, Spanien und Deutschland figuriert Sohm im Kader von Vladimir Petkovic.