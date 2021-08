Legende: Wird beim FCZ mit der Nummer 24 auflaufen Ante Coric, flankiert von Klubpräsident Ancillo Canepa und Ehefrau Heliane. Twitter: FCZ

Coric leihweise von Rom zum FCZ

Der offensive Mittelfeldspieler Ante Coric wechselt per sofort leihweise für die aktuelle Saison von der AS Roma zum FC Zürich. Bei den Römern konnte sich der Kroate seit seiner Ankunft im Sommer 2018 nicht entscheidend durchsetzen und wurde mehrfach ausgeliehen. In der letzten Spielzeit kam Coric nur auf 9 Einsätze für VVV-Venlo/NED und NK Olimpija aus Slowenien. Vor seinem Wechsel in die italienische Hauptstadt hatte der 24-Jährige in seiner Heimat mit Dinamo Zagreb 4 Mal die kroatische Meisterschaft gewonnen.