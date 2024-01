Legende: Yverdon statt Köln Mathias Olesen entschied sich zu einem temporären Klubwechsel über die Landes- und Sprachgrenze hinaus. imago images/Revierfoto

Olesen kommt aus Köln in die Waadt

Super-League-Aufsteiger Yverdon präsentiert nach Magnus Grödem, Marley Aké, Paul Bernardoni und Vladan Vidakovic die fünfte Verstärkung im Winter. Der polyvalente Mittelfeldspieler Mathias Olesen stösst mit der Erfahrung von 26 Einsätzen in der 1. Bundesliga auf Leihbasis bis zum Saisonende in die Romandie. Der 22-Jährige gehört dem 1. FC Köln, bei dem er in der U19 fertig ausgebildet wurde und dann den Sprung in die Profimannschaft schaffte. In der laufenden Saison bestritt er allerdings erst 7 Matches für den Tabellen-Vorletzten. Olesen steht zudem bei 18 Länderspielen mit Luxemburgs Nationalmannschaft, er besitzt zusätzlich den dänischen Pass.

