Legende: Muss in der Super League ein Spiel aussetzen Blerim Dzemaili. Freshfocus/Andy Müller

Dzemaili muss ein Spiel aussetzen

Mittelfeldspieler Blerim Dzemaili fehlt dem FC Zürich am Samstag in Luzern. Der Routinier wurde vom Disziplinarrichter der Swiss Football League für ein Spiel gesperrt. Grund für die Sperre sind Dzemailis Aussagen in einem Pauseninterview der Super-League-Partie gegen St. Gallen am 2. April. Diese wurden als «beleidigend und schmähend gegenüber den Schiedsrichtern» gewertet. Der 36-Jährige kann innert zwei Tagen Einsprache gegen den Entscheid erheben.

Klidje am Meniskus verletzt

Der FC Luzern muss mehrere Monate ohne Thibault Klidje auskommen. Der Stürmer verletzte sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den FC Winterthur (2:1) am rechten Knie: Bei einem Kopfballduell fiel der 21-jährige Togolese auf den Boden und zog sich dabei eine Blessur am Meniskus zu. Klidje wurde bereits operiert, der FCL rechnet mit einem Ausfall von mindestens vier Monaten. In dieser Saison kam der Stürmer zu 14 Teileinsätzen für die Innerschweizer, er blieb dabei ohne Torerfolg.