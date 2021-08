Legende: Slowenische Nachwuchshoffnung Zan Celar schliesst sich per sofort dem FC Lugano an. imago images

Celar stösst von der AS Roma langfristig ins Tessin

Der FC Lugano nimmt für die kommenden 4 Jahre den slowenischen Stürmer Zan Celar den tunesischen Mittelfeldspieler Mohamed Belhadj Mahmoud unter Vertrag. Der 22-Jährige Celar stösst von der AS Roma zu den Tessinern. Für die Römer debütierte Celar in der Saison 2018/2019 in der Serie A. Zuletzt war er an die Serie-B-Klubs Cittadella und Cremonese ausgeliehen. Belhadj Mahmoud war in der letzten Saison beim tunesischen Vizemeister Etoile Sportive du Sahel engagiert. Lugano plant mit ihm im defensiven Mittelfeld und bei Bedarf als Innenverteidiger.