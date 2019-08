Legende: Wechselt leihweise in die Schweiz Arthur Cabral. imago images

Brasilianische Verstärkung für den FC Basel

Der FCB verpflichtet leihweise den brasilianischen Stürmer Arthur Cabral von SE Palmeiras São Paulo. Cabral unterschrieb am Rheinknie einen Leihvertrag bis im Sommer 2020 mit Kaufoption. Der 21-jährige Mittelstürmer war im Januar 2019 von seinem Jugendverein Ceará Sporting Club zu Palmeiras gestossen – einem der grössten und renommiertesten Vereine in Brasilien. Für sein Team erzielte Cabral in der vergangenen Saison insgesamt 12 Tore.

Van Wolfswinkel erfolgreich operiert

Der FC Basel hat zudem mitgeteilt, dass die Operation von Stürmer Ricky van Wolfswinkel erfolgreich verlaufen ist. Er wurde am Dienstag operiert und soll das Spital am Freitag verlassen können. Beim Niederländer war Mitte August ein Aneurysma im Kopf festgestellt worden. Der 30-Jährige wird Basel noch mehrere Monate fehlen.