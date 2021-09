Legende: Martin Frydek Luzern muss vorerst ohne seinen Aussenverteidiger auskommen. Keystone

Luzern länger ohne Frydek

Der FC Luzern muss mehrere Wochen ohne seinen Aussenverteidiger Martin Frydek auskommen. Der 29-jährige Tscheche zog sich am Samstag beim Cupsieg in Buochs eine Teilfraktur des Mittelfussknochens sowie einen Anriss des Aussenbandes am linken Fuss zu. Ob er operiert werden muss, kann erst in zehn Tagen entschieden werden. Luzern liegt mit 3 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Super League. Am Donnerstag müssen die «Leuchten» in Sion antreten.