Legende: Trug bei Norwich die Nummer 10 Moritz Leitner. imago images

Leitner zum FCZ

Der FC Zürich verpflichtet den früheren deutschen Junioren-Internationalen Moritz Leitner. Der 28-jährige Mittelfeldspieler stand zuletzt in England bei Norwich unter Vertrag, wo er seit April 2020 ohne Einsatz war. Leitner spielte unter anderem für Dortmund, Augsburg, Stuttgart und Lazio Rom, bevor er 2017 zu Norwich wechselte. Nach Marc Hornschuh und Akaki Gogia ist der Münchner der dritte deutsche Ex-Junioren-Internationale, der in diesem Sommer in Zürich unterschrieben hat. Das Trio versucht unter Landsmann André Breitenreiter eine ins Stocken geratene Karriere neu zu lancieren.