Legende: Läuft bald in der Schweiz auf Jean-Philippe Gbamin von Nantes. Imago/Panoramic

Gbamin von Nantes nach Zürich

Der Ivorer Jean-Philippe Gbamin wechselt per sofort zum FC Zürich. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei aus der Ligue 1 vom FC Nantes und hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2024/2025 unterschrieben. Gbamin wurde in Frankreich bei Lens ausgebildet und spielte bereits für Mainz, Everton, ZSKA Moskau und Trabzonspor. Er ist zudem ehemaliger Nationalspieler der Elfenbeinküste (17 Länderspiele).

Auch Tosic verlässt den FC Zürich

Mit Nemanja Tosic verlässt ein weiterer Spieler den FC Zürich in der laufenden Transferperiode. Der 28-jährige Linksverteidiger aus Serbien wechselt für den Rest der Saison leihweise in Spaniens zweite Liga zu La Coruna, wie der FC Zürich mitteilt. Der beim FCZ nur spärlich eingesetzte Sommer-Neuzugang ist nach Jonathan Okita, Cheick Condé, Antonio Marchesano und Nikola Katic der fünfte Spieler, der den formschwachen Sechsten der Super League in den letzten Wochen verlassen hat.

Tholot nicht an der Seitenlinie

Didier Tholot, Trainer des FC Sion, darf in den kommenden zwei Meisterschaftspartien nicht an der Seitenlinie stehen. Die Swiss Football League teilte mit, dass sie den Franzosen wegen der Roten Karte, die er am Samstag nach dem Spiel in Lugano (2:3-Niederlage) wegen Reklamierens erhielt, sperrt. Der FC Sion muss nun für das Heimspiel gegen Servette am Dienstag und die Partie bei den Young Boys am kommenden Samstag eine Interims-Lösung suchen.

Daschner leihweise zu St. Gallen

Der FC St. Gallen verstärkt sein Mittelfeld für die Rückrunde mit Lukas Daschner vom VfL Bochum. Der 26-jährige Deutsche wechselt leihweise bis Saisonende in die Ostschweiz, danach besitzt der Klub eine Kaufoption. Daschner schloss sich im Sommer 2023 dem VfL Bochum an und absolvierte seither 34 Spiele in der Bundesliga, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Zuvor spielte der offensive Mittelfeldspieler drei Jahre für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga.

Pfeiffer nicht mehr bei YB

Patric Pfeiffer verlässt YB per sofort. Die Leihvereinbarung mit Augsburg wurde aufgehoben. Pfeiffer wird vom Bundesliga-Zwölften an den 1. FC Magdeburg weiterverliehen. Der 25-jährige Innenverteidiger stiess im August 2024 nach Bern und kam seither nur in zwei Partien zum Einsatz. Der deutsch-ghanaische Doppelbürger verletzte sich gleich beim ersten Einsatz im Cupspiel in Nendaz und fiel danach lange aus. Im Dezember kam ein Teileinsatz beim Champions-League-Spiel in Stuttgart dazu.

Super League