FCZ leiht Britto in die Slowakei aus

Legende: Willie Britto Der Ivorer trägt temporär die Klubfarben eines slowakischen Teams. Keystone

Britto sammelt beim FK Pohronie Spielpraxis

FCZ-Rechtsverteidiger Willie Britto wechselt per sofort mit einem Leihvertrag bis zum Ende der Spielzeit 2020/2021 in die slowakische Fortuna Liga zum FK Pohronie. Der 24-Jährige war im Sommer 2019 zum Stadtklub gekommen und absolvierte seither 22 Pflichtspiele für die Zürcher. Nach seiner Muskelverletzung vom Oktober 2020 kehrte der ivorische Nationalspieler erst kürzlich ins Mannschaftstraining zurück. Nun wird er in die Fremde geschickt, um sich Matchpraxis anzueignen.