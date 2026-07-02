Legende: Kehrt in sein Heimatland zurück Moritz Broschinski. Keystone/Georgios Kefalas

FCB gibt Broschinski an Karlsruhe ab

Nach einem Jahr verlässt Moritz Broschinski den FC Basel wieder. Der deutsche Stürmer wird für eine Saison an den Karlsruher SC in die 2. deutsche Bundesliga verliehen. Danach hat Karlsruhe eine Kaufoption. Broschinski war im letzten Sommer aus Bochum zu Basel gestossen, konnte den Erwartungen aber nicht gerecht werden. In wettbewerbsübergreifend 30 Partien für Rotblau gelangen dem 25-Jährigen nur gerade drei Treffer, zwei davon im Cup gegen das unterklassige Biel.

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