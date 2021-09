Legende: Wurde in St. Gallen bisher nicht glücklich Lorenzo Gonzalez. Freshfocus

St. Gallen und Gonzalez gehen getrennte Wege

Lorenzo Gonzalez wird in dieser Saison nicht mehr für den FC St. Gallen auflaufen. Der Stürmer wurde bis zum Ende der laufenden Spielzeit an den tschechischen Zweitligisten Usti nad Labem ausgeliehen, wie der Klub mitteilt. Der 21-Jährige war in der vorletzten Saison aus Malaga gekommen. Auch wegen eines Kreuzbandrisses kam der spanisch-schweizerische Doppelbürger nur zu einem einzigen Pflichtspiel-Einsatz für die Ostschweizer – im letzten Frühling gegen seinen Ausbildungsklub Servette.