Kein Gästesektor für Basler Fans bei nächstem Spiel in Sion

Legende: Fielen in Sion durch schlechtes Verhalten auf Die Fans des FC Basel. Keystone/CYRIL ZINGARO

Sanktionen gegen Basler Auswärtsfans

Die Bewilligungsbehörden von Sion haben aufgrund der Ereignisse beim letzten Duell zwischen Sion und Basel beschlossen, den Gästesektor beim nächsten Auswärtsspiel des FCB im Wallis zu schliessen. An die Basler Fans werden auch keine Tickets für das Tourbillon-Stadion verkauft. Die Basler Anhängerschaft steht ausserdem bis zur Winterpause unter verschärfter Beobachtung. Am 31. August war es im Vorfeld der Partie zwischen Sion und Basel in der Sittener Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Inzwischen sei gesichert, dass die Aggressionen von Basler Anhängern provoziert worden seien, teilte die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) mit.