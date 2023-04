Legende: Wird diese Saison keine FCL-Pflichtspiele mehr bestreiten können Thibault Klidje. Freshfocus/Marc Schumacher

Klidje am Meniskus verletzt

Der FC Luzern muss mehrere Monate ohne Thibault Klidje auskommen. Der Stürmer verletzte sich im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen den FC Winterthur (2:1) am rechten Knie: Bei einem Kopfballduell fiel der 21-jährige Togolese auf den Boden und zog sich dabei eine Blessur am Meniskus zu. Klidje wurde bereits operiert, der FCL rechnet mit einem Ausfall von mindestens vier Monaten. In dieser Saison kam der Stürmer zu 14 Teileinsätzen für die Innerschweizer, er blieb dabei ohne Torerfolg.