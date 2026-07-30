Legende: Trägt ab sofort das Trikot von Lausanne-Sport Tyler Fredricson. Imago Images/Connor Molloy

Engländer Fredricson wechselt zu Lausanne-Sport

Lausanne-Sport hat sich auf dem Transfermarkt bei Manchester United bedient. Wie der Westschweizer Klub mitteilte, wechselt Tyler Fredricson in die Super League und unterschreibt einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag. Der 21-jährige Engländer gab im April 2025 sein Premier-League-Debüt für die «Red Devils», es folgten noch drei weitere Einsätze für die 1. Mannschaft. In der vergangenen Saison absolvierte Fredricson aufgrund von Verletzungen und der grossen Konkurrenz im Fanionteam kaum Pflichtspiele.

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