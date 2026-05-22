Lee muss dreimal aussetzen, Obexer zweimal

GC-Spieler Young-Jun Lee wird nach einer roten Karte im Barrage-Rückspiel gegen Aarau für drei Spiele gesperrt. Grund ist eine Tätlichkeit gegen Leon Frokaj. Nach einem Zweikampf attackierte Lee mit seinem Knie Frokajs Gesicht. Wie die Swiss Football League am Freitag mitteilte, wurde eine Provokation, die zu Lees Tätlichkeit führte, berücksichtigt. Aaraus Linus Obexer, der in der Verlängerung nach einem Foulspiel an Amir Abrashi und VAR-Intervention ebenfalls vom Platz flog, wurde mit zwei Spielsperren belegt.

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