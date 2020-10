Legende: Im Heerenveen-Dress Jens Odgaard. imago images

Odgaard zu Lugano, Holender geht

Der FC Lugano verpflichtet auf Leihbasis den 21-jährigen dänischen Stürmer Jens Odgaard. Gleichzeitig leihen die Tessiner ihren ungarischen Stürmer Filip Holender für den Rest der Saison an Partizan Belgrad aus. Odgaard spielte in der Saison 2018/19 bei Sassuolo und war letzte Saison an Heerenveen ausgeliehen. Er ist dänischer U21-Internationaler.

Stojilkovic spielt neu für Challenge-League-Klub Aarau

Der FC Aarau hat die leihweise Verpflichtung des 20-jährigen Angreifers Filip Stojilkovic bekannt gegeben. Der frühere Junior des FC Zürich stösst vom FC Sion bis zum Ende der Saison in den Aargau. Bei den Wallisern besitzt Stojilkovic einen Vertrag bis 2023.