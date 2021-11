Legende: Muss unters Messer Samuele Campo. Freshfocus

Luzern wochenlang ohne Campo

Luzerns Offensivspieler Samuele Campo zog sich am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Lausanne eine Verletzung am Meniskus zu. Um wieder fit zu werden, ist ein operativer Eingriff erforderlich. Der 26-Jährige wird mehrere Wochen ausfallen. Campo steuerte in dieser Saison in bisher 9 Pflichtspiel-Einsätzen für den FCL 2 Torvorlagen bei.