Legende: Rodrigo Pollero Geht künftig für den FC Zürich auf Torejagd. Freshfocus

Challenge-League-Topskorer zum FCZ

Rodrigo Pollero wechselt mit einem Leihvertrag für die Saison 2021/22 vom FC Schaffhausen eine Liga höher zum FC Zürich. Die Vereinbarung sieht auch eine Kaufoption vor. Der 24-jährige Uruguayer absolvierte seine fussballerische Ausbildung in seiner Heimat und gab dort 2016 bei Cerro Largo sein Profidebüt. Via Argentinien landete der 1,86 m grosse Mittelstürmer vor zweieinhalb Jahren beim FC Chiasso, vergangenen Sommer zog es ihn in die Nordostschweiz. Für Schaffhausen bestritt Pollero 33 Partien und war mit 19 Treffern Challenge-League-Torschützenkönig der letzten Spielzeit.