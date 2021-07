Legende: Hat sich beweisen können Marc Hornschuh. Freshfocus

FCZ verpflichtet Innenverteidiger Hornschuh

Der 30-jährige Innenverteidiger Marc Hornschuh wechselt per sofort zum FC Zürich, wo er einen Vertrag für die kommende Saison mit Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben hat. Hornschuh, welcher in den vergangenen Tagen testweise beim FCZ trainierte, hat seine fussballerische Ausbildung bei Borussia Dortmund absolviert, wo er auch in der 2. Mannschaft zum Einsatz kam. Weitere Stationen des ehemaligen deutschen Nachwuchs-Nationalspielers waren der FC Ingolstadt, der FSV Frankfurt, St. Pauli sowie zuletzt der Hamburger SV II. Mit dem FCZ kam der 1,88 m grosse Abwehrspieler bereits in 3 Testspielen zum Einsatz.

Males auch nächste Saison beim FCB

Darian Males spielt auch nächste Saison beim FC Basel. Der 20-jährige Schweizer wird von Inter Mailand für 2 weitere Saisons ausgeliehen. Der FCB besitzt ausserdem eine Option zur definitiven Übernahme im Sommer 2023. Males wechselte vor einem Jahr vom FC Luzern zu Inter. Die Mailänder liehen den Offensivspieler jedoch umgehend aus, zuerst für eine halbe Saison zum FC Genoa und im Februar diesen Jahres nach Basel. Beim FCB verbuchte Males in 16 Spielen 2 Tore und 2 Assists.