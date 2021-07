Legende: Sucht sein Glück am Rheinknie Andy Pelmard. imago image/Archiv

Innenverteidiger für Basel

Der FC Basel hat den französischen Innenverteidiger Andy Pelmard von OGC Nizza ausgeliehen. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag für eine Saison. Der FCB besitzt eine Option für eine definitive Übernahme. Pelmard kam im Alter von 14 Jahren in die Nachwuchsabteilung von Nizza. Von da an durchlief der U21-Nationalspieler sämtliche Nachwuchsstufen des Klubs und schaffte 2019 den Sprung in die 1. Mannschaft. In der vergangenen Saison kam Pelmard auf insgesamt 19 Einsätze in der Ligue 1.