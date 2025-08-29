Legende: Noch ohne Einsatz in dieser Saison Noah Persson. Freshfocus / Clauio de Capitani

Persson nach Schweden

Noah Persson verlässt YB und wechselt in seine schwedische Heimat. Der 22-jährige Aussenverteidiger schliesst sich Hammarby IF an. Persson stiess im Sommer 2023 von Mjällby zu YB und feierte in der ersten Saison mit den Bernern den Meistertitel. In der vergangenen Spielzeit spielte er auf Leihbasis für die Grasshoppers. In der aktuellen Saison kam er für YB nicht zum Einsatz.

Rrudhani zu Sion

Auch Donat Rrudhani läuft nicht länger für die Young Boys auf. Der Kosovare schliesst sich per sofort Liga-Konkurrent Sion an. Für YB stand Rrudhani in 49 Pflichtspielen im Einsatz. Die beiden letzten Saisons war er an Lausanne (2023/24) und Luzern (2024/25) ausgeliehen.

Thun leiht Rupp aus

Der FC Thun gibt die Verpflichtung von Noah Rupp bekannt. Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt für eine Saison leihweise vom Karlsruher SC ins Berner Oberland. Danach besitzt Thun eine Kaufoption. Rupp, der beim FC Luzern ausgebildet wurde, wechselte vor einem Jahr in die 2. Bundesliga, wo er vorwiegend in der U23 eingesetzt wurde. Die Rückrunde der letzten Saison verbrachte er leihweise bei Stade-Lausanne-Ouchy.

