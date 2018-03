Der Goalie muss an der rechten Schulter operiert werden. Und: Auch für St. Gallens Philippe Koch ist die Saison vorbei.

Der FC Lugano muss für den Rest der Saison auf Goalie David Da Costa verzichten. Der 31-jährige Zürcher muss sich einer Operation an der rechten Schulter unterziehen. Da Costa bestritt in dieser Saison 22 Super-League-Spiele für die Tessiner. Für die restlichen 10 Meisterschaftsspiele stehen Lugano Joël Kiassumbua sowie Noam Baumann zur Verfügung.

Philippe Koch vom FC St. Gallen wird in dieser Saison keine Spiele mehr bestreiten. Der 27-jährige Verteidiger unterzog sich wegen eines Knorpelschadens einer Operation am linken Knie. Der frühere Schweizer Nachwuchs-Internationale bestritt für die Ostschweizer in dieser Saison 14 Spiele.