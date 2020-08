St. Gallen holt Kamberi in die Schweiz zurück

Legende: Kennt die Super League bestens Florian Kamberi. imago images

Der FC St. Gallen hat Ersatz für den zu den Glasgow Rangers abgewanderten Cedric Itten gefunden. Vom schottischen Premier-Ligisten Hibernian FC stösst Florian Kamberi zu den Ostschweizern. Der 25-jährige Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Kamberi hat seine Karriere beim FC Rapperswil-Jona begonnen, ehe er zu den Grasshoppers wechselte. Via Karlsruhe landete der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln bei den «Hibs». Zuletzt spielte Kamberi leihweise eine halbe Saison für die Glasgow Rangers.

Nikci beendet seine Profikarriere

Adrian Nikci hat mit 31 Jahren seinen Rücktritt als Profifussballer bekanntgegeben. Der Ustermer stand zuletzt beim FC Schaffhausen unter Vertrag, bei dem er wegen diverser Verletzungen aber nur noch selten zum Einsatz kam. Nikci wurde in seiner Karriere in der Super League mit dem FCZ Schweizer Meister (2009), absolvierte 4 Bundesligaspiele für Hannover 96 sowie 17 Partien in der 2. Bundesliga für Nürnberg und Union Berlin.