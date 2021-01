Legende: Keine Trainings mehr in St. Gallen Vincent Rüfli Keystone

St. Gallen gibt Rüfli ab ...

Vincent Rüfli verlässt kurz vor Wiederbeginn der Super League den FC St. Gallen. Der Verteidiger schliesst sich bis zum Ende der Saison leihweise dem FC Stade Lausanne-Ouchy (Challenge League) an. Der Vertrag des 1-fachen Nationalspielers beim FCSG läuft im Sommer 2021 aus. Der 32-jährige Rüfli stiess im Juni 2019 zu den «Espen» und kam in 24 Meisterschafts- und 2 Cupspielen zum Einsatz.

... und lockt Cabral in die Ostschweiz

Der FC St. Gallen kompensiert den Abgang von Vincent Rüfli mit Euclides Cabral von den Grasshoppers. Der Verteidiger wechselt per sofort vom Challenge-League-Leader in die Ostschweiz. Bis zu seiner schweren Verletzung (Mittelfussbruch im Mai 2020) war Cabral in der letzten Saison Stammspieler bei den «Hoppers» und erzielte in 19 Spielen 3 Tore. In der aktuellen Saison wurde Cabral in der Challenge League nie eingesetzt.