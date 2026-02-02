Legende: Werden gesperrt Brandon Soppy (l.) und Stéphane Cueni. KEYSTONE/Walter Bieri

Drei Spielsperren für ein Trio

Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen für drei Spiele aussetzen. Stéphane Cueni vom FC Winterthur und Brandon Soppy von Lausanne-Sport wurden im Spiel vom Samstag (2:1) nach einer gegenseitigen Tätlichkeit in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Antonio Verinac vom FC St. Gallen musste das Spielfeld in der Partie vom Sonntag in Luzern (2:2) ebenfalls wegen einer Tätlichkeit eine Viertelstunde vor Schluss verlassen. Er war lediglich drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

