News aus der Super League Trio für je drei Spiele aus dem Verkehr gezogen

02.02.2026, 12:32

Schiedsrichter zeigt auf Spieler in blauen und roten Trikots bei Fussballspiel.
Legende: Werden gesperrt Brandon Soppy (l.) und Stéphane Cueni. KEYSTONE/Walter Bieri

Drei Spielsperren für ein Trio

Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen für drei Spiele aussetzen. Stéphane Cueni vom FC Winterthur und Brandon Soppy von Lausanne-Sport wurden im Spiel vom Samstag (2:1) nach einer gegenseitigen Tätlichkeit in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Antonio Verinac vom FC St. Gallen musste das Spielfeld in der Partie vom Sonntag in Luzern (2:2) ebenfalls wegen einer Tätlichkeit eine Viertelstunde vor Schluss verlassen. Er war lediglich drei Minuten zuvor eingewechselt worden.

