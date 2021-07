Legende: Soll der GC-Abwehr Stabilität verleihen Bendeguz Bolla (r.). Reuters

GC holt ungarischen Verteidiger

Aufsteiger GC verstärkt sein Kader weiter. Die Zürcher leihen für die kommende Saison Aussenverteidiger Bendeguz Bolla aus. Der Ungar war von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet worden und wird nun umgehend bei GC parkiert. Der 21-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in der höchsten ungarischen Liga in 27 Partien ein Tor und steuerte fünf Assists bei. Zudem gehörte Bolla dem EM-Kader von Ungarns Nati an, kam an der EURO jedoch nicht zum Einsatz.