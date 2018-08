Der Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der SFL hat nachträglich ein Verfahren gegen Jeffren eröffnet. Untersucht wird eine Aktion des venezolanischen Mittelfeldspielers in Diensten des Grasshopper Club Zürich gegen seinen Gegenspieler Ayoub Abdellaoui vom FC Sion im Spiel vom letzten Samstag.

Joël Kiassumbua wechselt per sofort von Lugano zu Servette. Der 26-jährige Torhüter unterschrieb einen Vertrag über 2 Jahre mit Option auf Verlängerung. Der Nati-Goalie der Demokratischen Republik Kongo kam in der letzten Saison zu 14 Einsätzen in der Super League.