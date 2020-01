Legende: Sucht eine neue Herausforderung Alain Wiss. Freshfocus/Archiv

Wiss verlässt St. Gallen

Der FC St. Gallen und Alain Wiss gehen getrennte Wege. Der 29-jährige Mittelfeldspieler verlängerte den in der Winterpause auslaufenden Vertrag mit den Ostschweizern nicht und sucht eine neue sportliche Herausforderung. Wiss spielte seit 2015 bei den St. Gallern und kam in der Vorrunde zu 8 Einsätzen in der Super League. Insgesamt absolvierte der Luzerner 88 Pflichtspiele für die «Espen».