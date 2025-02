Legende: Niklas Gunnarsson Er bleibt in der Romandie, wechselt aber vorläufig den Klub. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Yverdon hat aktuell keine Verwendung für Gunnarsson

Innenverteidiger Niklas Gunnarsson wird leihweise bis zum Ende der laufenden Super-League-Saison von Yverdon an Neuchâtel Xamax abgegeben. Der 33-jährige Norweger kam in der laufenden Saison zu 11 Einsätzen in der Meisterschaft. Eine Liga tiefer in der Challenge League soll er den siebtplatzierten Neuenburgern helfen, in der Tabelle nach oben zu klettern.

Service