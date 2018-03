Der stellvertretende SFL-Disziplinarrichter hat Alain Nef vom FC Zürich wegen einer Unsportlichkeit für zwei Spiele gesperrt. Der Abwehrspieler war in der Partie vom 17. März gegen YB (1:2) seinem Gegenspieler Roger Assalé in der 69. Minute auf den linken Fuss gestanden. Weil der Schiedsrichter die Aktion nicht bemerkt hatte, wurde eine nachträgliche Sanktion möglich. Der Entscheid kann innert 2 Tagen angefochten werden. In den nächsten beiden Spielen gastiert der FCZ am 31.3. in Sitten und empfängt am 7.4. die Grasshoppers zum Derby.