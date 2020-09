Legende: Zurück in die Ostschweiz Basil Stillhart. Keystone

St. Gallen verpflichtet Stillhart

Der FC St. Gallen verpflichtet den 26-jährigen Basil Stillhart vom abgestiegenen FC Thun. Der ausgebildete Mittelfeldspieler, der zuletzt bei Thun vorwiegend in der Innenverteidigung zum Zug kam, erhält einen Vertrag bis 2023. Für Stillhart ist es eine Rückkehr in die Ostschweiz: Ehe er zu Thun gewechselt hatte, spielte er von 2013 bis 2018 beim FC Wil in der Challenge League. Für Thun markierte Stillhart in 79 Pflichtspielen 7 Tore und 8 Assists.