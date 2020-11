Legende: Musste sich in Quarantäne begeben Noah Okafor. Keystone

Okafor in Salzburg in Quarantäne

Mauro Lustrinelli, Trainer der U21-Nationalmannschaft, muss in der U21 EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Frankreich auf einen Stammspieler verzichten: Noah Okafor musste sich nach 6 Corona-Fällen bei seinem Klub RB Salzburg in Quarantäne begeben. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband am Montag mit. Lustrinelli verzichte auf eine Nachnomination. Die Schweiz ist bereits für die Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien qualifiziert.