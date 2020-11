Legende: Musste sich in Quarantäne begeben Noah Okafor. Keystone

Okafor in Salzburg in Quarantäne

Mauro Lustrinelli, Trainer der U21-Nationalmannschaft, muss in der U21 EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan und Frankreich wohl auf einen Stammspieler verzichten: Noah Okafor musste sich nach 6 Corona-Fällen bei seinem Klub RB Salzburg in Quarantäne begeben. Nach einer zweiten Testreihe vermeldete der österreichische Klub jedoch, dass alle Proben negativ ausgefallen seien. Die Verantwortlichen wollen nun schnellstens in Erfahrung bringen, warum die Tests, die alle im selben Labor in Salzburg durchgeführt wurden, unterschiedliche Ergebnisse brachten.