YB kann sich am Freitag die Meisterschaft sichern. Bei einer Niederlage droht eine Finalissima gegen St. Gallen.

Legende: Wäre der Höhepunkt der Saison Eine Finalissima zwischen den Young Boys und dem FC St. Gallen. Keystone

Sowohl für Anhänger, deren Klubs involviert sind, als auch für neutrale Beobachter ist eine Finalissama an Spannung kaum zu überbieten: Der Sieger ist Meister, der Verlierer Vizemeister.

In diesem Jahr könnte es nach 10 Jahren wieder zu einer Finalissima kommen. Dafür muss der FC St. Gallen am Freitag zuhause gegen Absteiger Neuchâtel Xamax gewinnen. Falls das Team von Peter Zeidler patzt, sind die Young Boys bereits am Freitag definitiv Meister.

Am Freitag zeigt SRF die Partie zwischen Sion und YB live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Die allfällige Finalissima zwischen YB und St. Gallen überträgt SRF am Montag ebenfalls.

Die Young Boys dagegen haben es in der eigenen Hand, ihre dritte Beteiligung an einem finalen Duell (Bilanz: 0:2) zu vermeiden. Mit einem Sieg auswärts gegen Sion wären die Berner zum 3. Mal in Serie Meister – unabhängig vom Resultat der St. Galler. Bei einem Remis käme es zwar zu einer Finalissima, da YB aber das viel bessere Tordifferenz hat, wäre keine Spannung mehr vorhanden.

