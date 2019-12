Legende: Sein Team mischt ganz vorne mit FCB-Goalie Jonas Omlin. Keystone

«Wahrscheinlich war ich da noch Balljunge», sagte FCB-Puncher Taulant Xhaka nach dem 3:0-Sieg gegen YB. Der Tages-Anzeiger wollte von ihm wissen, ob er sich noch daran erinnern könne, wann es an der Spitze der Super League letztmals so eng war.

Die Tabellenspitze nach 16 Runden 1. YB 16 38 : 24 34 2. FCB 16 36 : 15 33 3. St.Gallen

16 37 : 21 32 4. FCZ 16 20 : 26 27

Vor 5 Jahren war es letztmals etwas spannend

Nun, Xhaka ist 28 Jahre alt und ganz so lange ist es dann doch nicht her, seit es nach 16 Runden spannend war in der Meisterschaft. In der Saison 2014/15 lag Basel zwei Punkte vor dem FCZ. Und eine Saison davor führte der FCB die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung auf ein punktgleiches Trio (YB, GC, FCL) an.

Besonders prickelnd präsentierte sich die Situation nach 16 Runden in der Saison 2010/11: Luzern, Basel und der FCZ lagen punktgleich an der Spitze. In der Spielzeit 2012/13 war GC zu diesem Zeitpunkt Leader. St. Gallen, Sion und Basel folgten gestaffelt mit jeweils einem Punkt Rückstand. Der FCB war also nur Vierter, wurde danach aber dennoch Meister.

Interessant an der aktuellen Tabellensituation ist einerseits, dass der FCSG vorne mitmischt. Andererseits scheint auch der viertplatzierte FCZ auf Touren zu kommen. Das Magnin-Team reihte zuletzt 5 Siege aneinander und nähert sich dem Spitzen-Trio an.

Legende: Erstmals seit 2 Monaten wieder in der YB-Startelf Guillaume Hoarau. Keystone

Viel hängt von YB ab

Primär stellt sich die Frage, ob Basel und St. Gallen das in den letzten zwei Jahren unantastbare YB auch auf Dauer gefährden können. Viel hängt von 2 Faktoren ab:

Kehren die zahlreichen verletzten Leistungsträger bei den Bernern zurück, hat der Meister das mit Abstand beste Kader der Liga. Gerade die Defensiv-Leistungen liessen zuletzt viele Wünsche offen.

In der Rückrunde wird die Belastung für YB durch die Europa League voraussichtlich geringer (oder gänzlich wegfallen).

Die neutrale Beobachterin und der neutrale Beobachter freuen sich zunächst aber über die aktuell spannende Lage im Meisterkampf.

