Ravet und Sulejmani lassen das YB-Herz höher schlagen

Die neue Super-League-Saison ist lanciert. Die Young Boys bezwingen den amtierenden Meister Basel in einem kampfbetonten Spiel dank zwei Einzelleistungen 2:0.

Zusammenfassung YB-Basel Die Reaktionen zu YB - FCB Kurz-Zusammenfassung YB-Basel Die beiden YB-Traumtore gegen Basel Zusammenfassung YB-Basel 6:34 min, aus sportaktuell vom 22.7.2017

Die Reaktionen zu YB - FCB 1:33 min, aus sportaktuell vom 22.7.2017

Kurz-Zusammenfassung YB-Basel 2:04 min, vom 22.7.2017

Die beiden YB-Traumtore gegen Basel 1:27 min, vom 22.7.2017

Für YB ist es der 4. Heimsieg aus den letzten 5 Spielen gegen den FCB im Stade de Suisse.

Ravet mit einem Schlenzer und Sulejmani per Freistoss erzielen zwei sehenswerte Treffer.

Im zweiten Spiel des Abends trennen sich Lausanne und St. Gallen in einem verrückten Spiel unentschieden.

Von Beginn an wurde die Partie den Erwartungen gerecht. Möglicherweise nicht zwingend an den Torchancen gemessen, umso mehr aber an der Intensität und der Härte. Wenig überraschend waren es am Ende zwei Genialitäten, welche den Unterschied machten.

58. Minute: Yoric Ravet umspielt Luca Zuffi und schlenzt seine eigene Vorlage gekonnt in die weite Ecke zum 1:0.

80. Minute: Miralem Sulejmani zirkelt einen Freistoss aus gut 20 Metern direkt unter die Latte zum 2:0.

YB in Halbzeit 2 bissiger

Den Sieg haben sich die Young Boys dank einer kämpferisch einwandfreien Leistung verdient. Nach dem Seitenwechsel war YB präsenter als der FCB und ging das nötige Risiko ein, um vor Basel-Keeper Vaclik Torgefahr zu kreieren.

Der massgeschneiderte Freistoss von Sulejmani

Der Mut der Berner wurde nach gut einer Stunde mit dem 1:0 durch Ravet schliesslich belohnt. Nur wenige Zeigerumdrehungen später hätte Sulejmani das Skore erhöhen müssen, doch der YB-Serbe sparte sich seinen grossen Moment für die 80. Minute auf. Mit seinem stärkeren linken Fuss drehte Sulejmani einen Freistoss direkt unter das Lattenkreuz – die Entscheidung.

Viele Fouls – kaum Spielfluss

Die Partie war über weite Strecken geprägt von harten Zweikämpfen, Schiedsrichter Stephan Klossner verteilte nicht weniger als 8 gelbe Karten. Ausserdem hätte es in der 23. Minute durchaus Gelb-Rot gegen Matias Delgado wegen hohen Beins geben können.

Hätte Matias Delgado mit Gelb-Rot vom Platz gestellt werden müssen?

Optionen Ja. Nein.

Die beiden harten Fouls von Delgado 0:16 min, vom 22.7.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 16.7.17, 18:15 Uhr