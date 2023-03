Legende: Kein Unschuldslamm Denis Simani. Keystone/URS FLUEELER

Luzerns Simani muss lange zuschauen

Denis Simani kommt ein Platzverweis nach einer Tätlichkeit im Testspiel gegen die AC Bellinzona vom 24. März teuer zu stehen. Der Verteidiger ist für die nächsten 4 offiziellen Pflichtspiele seines Teams gesperrt worden. Simani ist auch sonst kein Kind von Traurigkeit: Der 31-Jährige hatte in der laufenden Saison pflichtspielübergreifend bereits 10 gelbe und 1 rote Karte gesehen und fehlte dem FCL schon 4 Mal. Immerhin dürfte am kommenden Sonntag gegen Sion Marco Burch wieder auf dem Platz stehen. Der 22-Jährige hatte Luzern zwei Monate verletzt gefehlt. Der FCL hat gegen den Entscheid Einsprache eingelegt. Bis ein definitives Urteil gefällt ist, bleibt Simani gesperrt, ergo auch am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Sion.