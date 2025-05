Legende: Nimmt eine neue Herausforderung an José Barcala. KEYSTONE/Alessandro della Valle)

Barcala verlässt Servette und wird neuer Bayern-Trainer

Der spanische Trainer José Barcala verlässt Servette Chênois zum Saisonende und wechselt nach Deutschland. Dort wird er neu an der Seitenlinie des deutschen Meisters Bayern München stehen. Der 43-Jährige hätte in Genf, wo er 2024 das Double gewann, noch einen Vertrag bis 2026 gehabt. In München unterschrieb er bis 2027. Der aktuelle Bayern-Coach Alexander Straus wird den Verein in Richtung USA verlassen, wo er den Angel City FC trainieren wird.

Csillag wechselt in die Bundesliga

Die Schweizer Natispielerin Aurélie Csillag wechselt vom FC Basel zum SC Freiburg in die deutsche Bundesliga. Die 22-jährige Stürmerin war im Frühjahr 2023 von GC zum FC Basel gewechselt und bestritt 54 Spiele (19 Tore) für die Rotblauen. Beim Fünftplatzierten der Bundesliga trifft Csillag mit Julia Stierli, Svenja Fölmli und Leela Egli auf drei weitere Schweizerinnen.

Yverdon muss auf Tasar verzichten

Weiterer Rückschlag für Yverdon: Die Waadtländer müssen im Abstiegskampf der Super League ohne Varol Tasar auskommen. Der Offensivspieler zog sich am Samstag im Heimspiel gegen Sion (1:1) erneut einen Kreuzbandriss zu, diesmal im rechten Knie. Dem 28-jährigen Deutschen, der zuletzt mit zwei Toren und einer Vorlage überzeugt hat, bleibt damit das Verletzungspech treu. Im März des letzten Jahres hat er sich bereits im anderen Knie das Kreuzband gerissen. Gemäss der Mitteilung der Waadtländer wird Tasar erneut mehrere Monate ausfallen. Ohne Tasar unterlag Yverdon am Mittwochabend bei GC mit 0:5.