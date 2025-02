Legende: Nach 33 SL-Spielen zurück nach Bulgarien Antoine Baroan. Freshfocus/Claudio Thoma

Winterthurs Baroan wechselt nach Bulgarien

Super-League-Schlusslicht Winterthur lässt seinen französischen Mittelstürmer Antoine Baroan nach Bulgarien ziehen. Der 24-Jährige schliesst sich per sofort Tabellenführer Ludogorez Rasgrad an. Für Baroan ist es eine Rückkehr: Er wechselte vor einem Jahr aus Bulgarien (Botev Plovdiv) zu den Eulachstädtern. Für Winterthur erzielte Baroan in 33 SL-Partien 5 Tore.

Blanc kandidiert für Uefa-Exekutivkomitee

Dominique Blanc, seit 2019 Präsident des Schweizerischen Fussballverbandes SFV, kandidiert für einen Posten im Exekutivkomitee der Uefa. Dies gab der SFV am Dienstag bekannt. Die Wahlen finden am 3. April im Rahmen des Uefa-Kongresses in Belgrad statt. Die dritte und letzte Amtszeit von Blanc als SFV-Präsident endet 2025. Am 24. Mai wird sein Nachfolger gewählt.

Super League