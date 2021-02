Legende: Keine Neuauflage auf der Schützenwiese Das Cupspiel zwischen Winterthur und Basel muss beim Super-League-Vertreter ausgetragen werden. Keystone

Winterthur kann nicht zu Hause antreten

Der Cup-Achtelfinal vom Mittwoch zwischen dem unterklassigen Winterthur und dem FC Basel (live ab 17:20 Uhr auf SRF info) muss in die Rheinstadt verlegt werden. Der Platzabtausch drängt sich auf, weil der Zustand des Rasens auf der Schützenwiese gefährdet ist. Wegen unbespielbaren Terrains hatte am letzten Wochenende im Rahmen der 20. Challenge-League-Runde die Partie Winterthur vs. Kriens verschoben werden müssen. Aufgrund der Verlegung der Cup-Partie kann im St. Jakob-Park nun auch der VAR zum Einsatz kommen.