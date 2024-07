Basel leiht Onyegbule an Schaffhausen aus

Legende: Nächster Halt Challenge League Adriano Onyegbule wechselt in die Munotstadt. Keystone/Claudio de Capitani

Basels Onyegbule wechselt in die Challenge League

Der FC Basel leiht seinen Offensivspieler Adriano Onyegbule zum FC Schaffhausen aus. Beim Klub aus der Challenge League soll der 18-Jährige Spielpraxis sammeln. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart, wie die Basler mitteilten. Onyegbule wechselte im Sommer 2022 aus der Nachwuchsabteilung von RB Leipzig zum FCB und kam bisher zu vier Einsätzen in der 1. Mannschaft. Mehrheitlich spielte er für die U21, für die er in den beiden vergangenen zwei Jahren 39 Partien in der Promotion League bestritt.