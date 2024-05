Legende: Einer der drei Basler Pechvögel Adrian Barisic erlitt einen Muskelbündelriss. Freshfocus/Marc Schumacher

FCB: Barisic, Vouilloz und Dräger fallen verletzt aus

Der FC Basel beklagt nach dem 2:0-Heimsieg am Dienstag gegen Absteiger Stade Lausanne-Ouchy gleich drei verletzte Verteidiger. Wie der Klub auf X mitteilte, erlitt Adrian Barisic einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel. Nicolas Vouilloz, der ihn nach 40 Minuten ersetzte, zog sich eine Innenbandverletzung im linken Knie zu. Und der ebenfalls eingewechselte Mohamed Dräger fällt mit einer Sehnenverletzung an der Hüfte aus. Das Trio muss mehrere Wochen pausieren und steht dem FCB damit in den letzten beiden Meisterschaftsspielen am Samstag auswärts gegen die Grasshoppers und am Dienstag zuhause gegen Yverdon nicht mehr zur Verfügung.