Legende: Die Sperre für diese rote Karte wurde um ein Spiel gekürzt Stefan Horisberger verweist Asumah Abubakar im Zürcher Derby des Feldes. Ursprünglich wurde der GC-Neuzugang für drei Spiele gesperrt. Freshfocus/Martin Meienberger

Crivellis und Abubakars Sperren reduziert

Die Disziplinarkommission der Swiss Football League hat die Rekurse von Servette und den Grasshoppers gegen die Sperren von Enzo Crivelli respektive Asumah Abubakar teilweise gutgeheissen. Der Servettien Crivelli muss statt 4 nur noch 3 Mal aussetzen, die Sperre gegen GC-Neuzugang Abubakar wurde von 3 auf 2 Spiele reduziert. Die beiden Stürmer wurden jeweils wegen einer Tätlichkeit des Feldes verwiesen und haben bereits eine Spielsperre verbüsst. Crivelli wird Servette damit noch im Spitzenspiel am Sonntag bei den Young Boys um im Cup-Viertelfinal am kommenden Mittwoch in Delsberg fehlen. Abubakar steht GC am Samstag im Heimspiel gegen Luzern nicht zur Verfügung.

