Legende: Jubelt ab kommender Saison für den FCZ Fabio Daprelà. Freshfocus/Pascal Mueller

FC Zürich verpflichtet Daprelà

Fabio Daprelà wechselt auf die neue Saison vom FC Lugano zum FC Zürich. Er unterschrieb bei den Zürchern einen 2-Jahres-Vertrag bis Sommer 2025. Der 32-jährige Innenverteidiger stand die letzten 6 Jahre in Lugano unter Vertrag. Mit den Tessinern gewann er 2022 den Schweizer Cup. Zuvor spielte er mehrere Jahre bei diversen Klubs in Italien. Der ehemalige Schweizer Junioren-Internationale, der 2011 mit der U21-Nationalmannschaft Vize-Europameister wurde, bringt zudem auch Erfahrung aus England mit. In der Saison 2009/2010 spielte er bei West Ham United in der Premier League.