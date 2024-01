Legende: Verteidigt ab sofort in Luzern Jesper Löfgren. Imago/Bildbyran

Löfgren in die Innerschweiz

Jesper Löfgren (26) wechselt per sofort von Djurgardens IF zum FC Luzern. Der schwedische Innenverteidiger unterschrieb am Donnerstag einen Leihvertrag bis zum 30. Juni 2024. Anschliessend besitzt der FCL eine Kaufoption. Der aus Kalmar stammende Löfgren kommt mit der Erfahrung von 100 Spielen in der höchsten schwedischen Liga nach Luzern. Unter anderem absolvierte er 79 Partien für Djurgardens IF und stand bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel der 2. Quali-Runde zur Conference League gegen den FCL auf dem Platz. Dabei erzielte Löfgren den Führungstreffer für die Schweden. Nachdem der 193 cm grosse Spieler die Hinrunde der vergangenen Saison (Sommermeisterschaft) für Djurgardens IF bestritten hatte, wechselte er im Sommer auf Leihbasis für die Rückrunde zum Ligakonkurrenten Brommapojkarna.