Legende: Er fuhr einmal mehr aus seiner Haut Aarau-Coach Alex Frei. Keystone/Jean-Christophe Bott

Schon wieder Ungemach für Frei

Alex Frei sorgte abseits des Spielfelds erneut für Unmut. Der Disziplinarrichter der Swiss Football League eröffnete gegen den Trainer des FC Aarau ein weiteres Verfahren. Der Richter tritt wegen Freis Verhalten nach dem Challenge-League-Spiel vom Freitag in Schaffhausen (1:1) auf den Plan. Der einstige Schweizer Nationalspieler hatte nach der Partie ohne anzuklopfen die Schiedsrichterkabine betreten und sich vehement beim vierten Offiziellen beschwert. Frei hat bis am Donnerstag Zeit, eine schriftliche Stellungnahme zu den Äusserungen gegenüber dem vierten Schiedsrichter abzugeben und zum Ausgang des Verfahrens Stellung zu nehmen. Für das Derby vom Samstag gegen Baden ist er ohnehin suspendiert.

Heller muss Handgelenk operieren

Luzerns 19-jähriger Goalie Diego Heller hat sich eine Fraktur am Handgelenk zugezogen und fällt voraussichtlich rund vier Monate aus. Dies teilten die Innerschweizer am Dienstag mit. Heller habe in der vergangenen Woche nach einem Training mit der U21 Schmerzen im Handgelenk verspürt, eine MRI-Untersuchung brachte eine Fraktur zutage. Diese wird in den nächsten Tagen operativ behandelt.